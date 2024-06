10 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En Côte d’Ivoire, les sites d’actualité jouent un rôle en fournissant des informations quotidiennes à des millions de lecteurs. Afrique-sur7.ci, selon les données de Similarweb.com, est le site d’actualité le plus suivi en Côte d’Ivoire ces derniers mois. Ce média qui se veut politiquement neutre fait la course en tête devant les géants habituels que sont Abidjan.net et Koaci.com.

Top 10 des sites d’actualité en Côte d’Ivoire : qui domine le web en mai 2024 ?

En tête de ce classement, Afrique-sur7.ci se distingue avec 1,236 million de visiteurs au mois de mai, ce qui consolide sa position comme le leader de l’information en ligne en Côte d’Ivoire. Ce site se démarque par une couverture exhaustive de l’actualité nationale et africaine. Déjà en avril dernier, le média avait réalisé un joli score de 1,493M visiteurs. Malgré la forte tendance à la baisse, il continue la course en tête ce mois de mai.

Audience du mois d’avril 2024.

Abidjan.net suit en deuxième position avec 797,944 visiteurs. Renommé pour sa réactivité et la diversité de ses contenus, Abidjan.net est une référence incontournable pour les Ivoiriens désireux de rester informés en temps réel. Google et certains facteurs lui font perdre du terrain peu à peu, même si des dispositions sont surement prises pour un retour au premier rang.

En troisième position, Koaci.com enregistre 783,814 visiteurs. Ce site est particulièrement apprécié pour sa réactivité et reportages spéciaux sur les faits-divers, mais aussi avec un large relai des clips d’artistes qui favorise l’augmentation de son trafic.

Linfodrome.com, avec 502,890 visiteurs, se classe quatrième, suivi de près par le spécialiste de l’économie, Sikafinance.com avec 385,759 visiteurs. Ces sites se concentrent respectivement sur l’actualité générale et les informations financières. Ils répondent aux besoins variés des internautes.

D’autres plateformes comme Connectionivoirienne.net (306,471 visiteurs), Afriksoir.net (245,625 visiteurs) et le site gouvernemental Fratmat.info (209,893 visiteurs) continuent de jouer un rôle essentiel dans la diffusion de l’information en Côte d’Ivoire. Fratmat.info manque étonnamment de visibilité malgré les moyens plus qu’importants dont il a bénéfice.

Enfin, 7info.ci (151,104 visiteurs), nci.ci (27,961 visiteurs), lemeridien.ci (19,701 visiteurs) et lifetv.ci (13,477 visiteurs) complètent ce classement, chacun apportant sa touche unique au paysage médiatique ivoirien.

Top 10 des Sites d’actualité les plus consultés de Côte d’Ivoire en mai 2024 !