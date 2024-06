66 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La Centrafrique progresse encore au classement FIFA, a expliqué la Fédération Centrafricaine de Football (FCF). D’après la communication de la Fédération, il s’agit d’une « belle ascension en 2023 ». Et pour preuve indique la Fédération Centrafricaine de Football, « quittant la 131e place pour la 127e, l’équipe nationale de football centrafricaine continue sur la lancée positive au classement FIFA du mois de mars ».

Les Fauves de Bas-Oubangui explique la fédération,« confirment ainsi leur progression constante ». Ces joueurs expriment aussi à travers ce nouveau classement, « leur détermination à se hisser parmi les meilleures équipes africaines et internationales », a indiqué la Fédération Centrafricaine de Football (FCF).

Cette belle performance des Fauves de Bas-Oubangui, résulte de l’engagement et du retour de ses principaux cadres en sélection nationale. On peut citer le cas, de Geoffrey Kondogbia. C’est un Milieu de terrain défensif qui évolue actuellement, à l’Olympique de Marseille (OM) en France, avec une note FIFA de 81.

Le deuxième cadre de l’équipe nationale Centrafricaine est sans conteste, Louis Mafouta. Ce dernier, est un Attaquant qui évolue actuellement, pour Amiens AC en France, avec une note FIFA de 68. La troisième place des cadres de cette équipe nationale, est occupée par Dylan Mboumbouni. Ce dernier, est un Défenseur central qui évolue pour FK Jerv en Norvège, avec une note FIFA de 61.

Tous ces joueurs cités ci-haut, se distinguent par leurs performances et leurs contributions à leurs équipes respectives. Geoffrey Kondogbia, Louis Mafouta et Dylan Mboumbouni ont aussi réussi, à prendre leurs marques au sein des Fauves de Bas-Oubangui de la Centrafrique.

Les dernières rencontres des Fauves de Bas-Oubangui ont eu lieu, entre la Centrafrique et le Tchad au Stade Municipal d’Oujda à Oujda, au Maroc, le 5 juin 2024. Le score final était de 1 but à 0 en faveur de la Centrafrique. Ensuite, la Centrafrique a été battue par 4 buts à 3 par le Ghana. La rencontre a eu lieu, le 10 juin 2024 à Baba Yara Sports Stadium de Kumasi.

Toutes ces rencontres, ont eu lieu dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de 2026.

A noter aussi, que depuis plusieurs années, toutes les rencontres internationales des Fauves de Bas-Oubangui, se jouent à l’étranger. Et pour cause, le Complexe sportif Barthelemy Boganda de Bangui, est suspendu de toutes les compétitions internationales par la CAF et la FIFA.