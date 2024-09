La descente se poursuit pour les Lions Indomptables du Cameroun dans le classement FIFA. Dans le nouveau classement publié ce jeudi 19 septembre 2024, le pays régresse en perdant des places sur le plan mondial.

Le Cameroun enregistre de nouvelles descentes dans le classement FIFA

Les Lions Indomptables du Cameroun ont à nouveau reculé dans le nouveau classement FIFA. Selon le nouveau ranking, les Lions Indomptables reculent de deux places en quittant la 51e place pour embrasser la 53e sur le plan mondial. Mais sur le plan continental, le pays n’a pas bougé dans le nouveau classement de septembre. Il maintient sa 8e place en Afrique.

Cette nouvelle chute du Cameroun dans le classement FIFA est due à sa piètre performance lors des premières journées des éliminatoires de la CAN 2025. En effet, face à la Namibie le 7 septembre dernier, les poulains de Marc Brys ont difficilement trouvé le chemin des filets. Ils ont remporté le match par la plus petite marque (1-0). Trois jours plus tard, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers sont allés réaliser un nul décevant avec une équipe de Mozambique moins classée dans le ranking de la FIFA.

À noter que le bras de fer entre la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) présidée par Samuel Eto’o et le ministère des Sports et de l’éducation physique serait également une cause de la mauvaise performance de l’équipe. L’instance de football et sa tutelle se doivent donc de trouver un point d’entente pour permettre une bonne ambiance dans la tanière des Lions au prochain rassemblement. Toute chose qui va certainement contribuer à un bon rendement des joueurs lors des 3e et 4e journées des qualifications de la CAN 2025 en octobre prochain.