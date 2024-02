La Côte d’Ivoire a fait un grand bond dans le classement FIFA. Les Éléphants ont gagné dix places après avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2023.

Classement FIFA : la Côte d’Ivoire gagne 10 places

Dans le nouveau classement FIFA, publié ce jeudi 15 février, la Côte d’Ivoire a réalisé un bond important. 49e au dernier ranking, les Éléphants sont désormais 39e dans le nouveau classement. Un bond de dix places qu’ils doivent notamment à leur sacre à la CAN 2023 à domicile. Championne d’Afrique pour la 3e fois de son histoire, la Côte d’Ivoire fait désormais son entrée dans le top 5 Africains.

Les Éléphants sont devancés au plan africain par le Maroc, le Sénégal, le Nigeria et l’Egypte. La Côte d’Ivoire a remporté la CAN 2023 après sa victoire contre le Nigeria 2-1 en finale. Mais le pays hôte avait déjà éliminé notamment les champions d’Afrique sénégalais et les Léopards de la RDC.