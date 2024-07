Les Éléphants de Côte d’Ivoire ont perdu une place au classement FIFA. Le ranking publié ce 18 juillet 2024, les Eléphants régressent et occupent désormais la 38e place mondiale.

La progression des Éléphants de Côte d’Ivoire dans le classement FIFA semble avoir pris un coup. Dans le nouveau classement au plan mondial, les protégés du coach Emerse Faé ont fait un pas en arrière en quittant la 37è place pour la 38e. Toutefois, ils maintiennent leur position sur le continent africain en demeurant 4e.

Ce nouveau recule des Eléphants de Côte d’Ivoire dans le classement FIFA prouve à suffisance que les champions d’Afrique en titre doivent encore redoubler d’efforts. Les coéquipiers de Simon Adingra sont donc appelés à multiplier les efforts en essayant de faire de bons résultats pour les prochaines rencontres aussi bien lors des éliminatoires du mondial 2026 que pour ceux de la CAN 2025.

A noter que le Maroc domine le classement africain et passe à la 14è place au plan mondial. Il est suivi par le Sénégal qui descend au classement mondial et est désormais 19è. En ce qui concerne le classement mondial, c’est l’Argentine qui règne en maître suivie de la France et de l’Espagne, vainqueur de l’Euro 2024.