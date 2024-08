Comme révélé ces dernières heures, Tom Cruise, la grande star de la cérémonie de clôture des JO Paris 2024 était en grande fureur bien avant sa cascade magistrale au Stade de France dimanche soir.

Tom Cruise, une entrée mémorable qui a défié tous les risques

Tom Cruise a ébloui tout le public du Stade de France dimanche soir lors de la cérémonie de clôture des JO Paris 2024. L’acteur américain a fait une entrée spectaculaire depuis le toit du Stade de France. Une cascade risquée qu’il voulait absolument réaliser au grand dam des organisateurs. C’est du moins ce que révèle le Daily Mail.

Moment le plus attendu de la cérémonie de clôture, l’arrivée de Tom Cruise n’a laissé personne indifférent. Et surtout pas les organisateurs du show, qui auraient eu des sueurs froides à l’idée que la star hollywoodienne réalise elle-même cette impressionnante cascade. D’après Daily Mail, l’acteur de 62 ans a préparé sa prestation pendant des mois.

« Tom a participé à la création de cette cascade et a déclaré qu’il devait faire quelque chose qui n’avait jamais été fait auparavant », a confié une source au tabloïd. Pour obtenir gain de cause, Tom Cruise en “furie”, se serait même “disputé” avec les producteurs du spectacle, qui a nécessité 18 mois de répétitions. La dispute, c’était au sujet de la corde de sécurité, qu’il estimait trop voyante. Pour lui, cette ligne de vie ne rendrait pas le saut suffisamment crédible et ne lui permettrait pas d’atterrir aussi vite qu’il le souhaitait.

Il faut reconnaitre que depuis le début de sa carrière, Tom Cruise est l’une des plus grandes stars de films d’action de tous les temps. Il est l’un des rares à réaliser lui-même ses cascades. « C’est en partie dû à son complexe de Napoléon et au fait qu’il est un demi-dieu dans sa religion [la scientologie]. Mais il n’a plus 25 ans, ni même 35 ou 45 ans« , a regretté un proche de la star américaine.

Pour information, dans le cas de Mission Impossible 4, en 2010, Tom Cruise s’était retrouvé à près de 2 717 mètres de haut, depuis le plus haut bâtiment du monde, la tour Burj Khalifa à Dubaï. Quelques films plus tard, il avait réalisé un exploit encore plus fou : rester accroché à la porte d’un avion en plein décollage. Mais ses cascades ne se sont pas déroulées sans heurt : en 2017, il s’est blessé en sautant d’un immeuble pendant le tournage de Mission Impossible 6, à Londres.