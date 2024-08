Comme nous vous l’avons annoncé il y a quelques jours, le voile est levé ce vendredi 30 août 2024 sur « Joy ». Un son qui vient d’une nouvelle collaboration entre la star nigériane Davido et la légende béninoise Angélique Kidjo.

Angélique Kidjo et Davido : une alchimie musicale éclatante sur leur nouveau titre « JOY »

Après avoir créé des musiques intemporelles et les avoir interprétées sur les plus grandes scènes du monde, Angélique Kidjo redonne désormais à la communauté musicale africaine, en collaborant de plus en plus avec de jeunes artistes. Sur son dernier disque intitulé « JOY », la Béninoise d’origine travaille aux côtés de la superstar nigériane, Davido.

C’est la deuxième fois que Davido et Angélique Kidjo créent de la musique ensemble. Ils avaient collaboré sur « NA MONEY ». Ce disque est influencé par le highlife roots de Timeless, l’album de 2023 de Davido. Comme on l’entend là-bas, les deux artistes possèdent une énergie pétillante qui se complète parfaitement. Sur « JOY », cette énergie est bien présente. Produite par Shizzi , qui a influencé le son optimiste de Davido plus que tout autre beatmaker, des notes lumineuses imprègnent l’arrière-plan de la composition. Ces notes chargent l’effet mélancolique et revigorant du son, même si le premier plan brille de sa vibration percussive.

La production inspire des performances mémorables des deux artistes. Dès le début du disque, Kidjo semble tout aussi inspirée que les paroles qu’elle chante. Son effervescence caractéristique est mise en valeur par des couleurs vives, ce qui l’incite à chanter sur le fait de voir le bon côté des choses, quelles que soient les circonstances ou les événements qui cherchent à nous priver de notre joie. « J’ai trouvé le pouvoir, le tout nouveau jour », chante-t-elle avec une conviction sans faille, juste avant que la voix familière de Davido n’entre en scène.

En alternant les couplets, en reprenant les mots et les intentions, « JOY » apparaît comme une collaboration étroite, où les artistes devaient vraiment être dans le même espace créatif pour créer. Il fait également de Davido un collaborateur de plus en plus apprécié de l’emblématique Kidjo, qui a également plusieurs collaborations avec deux autres groupes nigérians, Yemi Alade et Burna Boy .

« JOY » devient le deuxième single d’Angelique Kidjo cette année, après le brillant « Sunlight To My Soul », qui mettait en vedette la grande compositrice américaine Diane Warren et le Soweto Gospel Choir. Dans cet album et celui-ci, on entend une Kidjo inventive et implacable, puisant toujours plus dans ses talents musicaux pour continuer à toucher la vie de son immense public mondial.

Sur son compte Instagram, Angélique Kidjo a annoncé que le son est déjà disponible sur les plateformes. Aux fans des deux stars d’aller déguster.