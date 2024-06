9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le chanteur nigérian, Burna Boy qui a du succès en Afrique et à l’international est comparé par ses fans à Fally Ipupa. Le vainqueur d’un trophée aux Grammy Awards en 2021 aux Etats-Unis a donné une réponse d’humilité et de sagesse.

Comparé à Fally Ipupa, Burna Boy donne une réponse pleine d’humilité

Les chanteurs Fally Ipupa et Burna Boy sont des artistes africains qui font la fierté de la musique made in Africa dans le monde. Leurs différentes productions discographiques sont appréciées par de nombreux mélomanes à travers le monde. Leurs différents spectacles dans la plupart des grandes villes du monde se jouent à guichet fermé. Chacun des deux artistes congolais et nigérian ont une forte communauté de fans.

Bien que l’artiste nigérian surnommé Odugwu ait débuté sa carrière musicale en 2012 et reçu en 2021 un Grammy Awards du Meilleur album de musique du monde, une comparaison est faite par ses fans entre lui et son homologue congolais alias Dicap La Merveille qui lui a commencé sa carrière musicale il y a une vingtaine d’années dans l’orchestre Quartier Latin de Koffi Olomidé avant de faire carrière solo en 2006.

Interrogé sur cette polémique, l’auteur de la chanson ‘’Question’’, avec en featuring Don Jazzy, a fait preuve d’humilité dans sa réponse. ‘’Présentement, je suis l’artiste africain qui fait vibrer le monde, je l’admets. Mais vouloir me comparer à Fally Ipupa, c’est carrément injuste. Fally a demeuré le seul artiste africain de sa génération et de la nouvelle génération à avoir persisté sur la scène musicale depuis qu’il a sorti son premier album (« Droit chemin », NDLR) en 2006. Aujourd’hui, ça fait 15 ans que Fally continue à être au top. Il multiplie les albums et remplit les grandes salles de spectacles. C’est énorme ce qu’il a fait et continue de faire dans sa carrière. Je le respecte beaucoup’’, déclare-t-il.

Alors que Burna Boy, âgé de 32 ans, fait preuve de sagesse devant Fally Ipupa en termes de musique, mais sur le plan de richesses, il avait affirmé quelques mois plus tôt qu’il était le chanteur africain le mieux payé. ‘’J’ai dit que l’argent ne me satisfaisait pas et c’est ma vérité. Mais cela ne change rien au fait que je suis l’artiste le mieux payé de l’histoire de la musique africaine. Croyez-le ou non’’, affirmait-il. Des propos soutenus même par sa mère et manager, Bose Ogulu qui touche beaucoup d’argent lors d’un seul concert.