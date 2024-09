Aujourd’hui légende absolue du zouglou ivoirien, Yabongo Lova prépare activement son concert du 7 septembre 2024 au Parc des expositions de Port-Bouet. Un concert qui selon des témoignages, sera l’accomplissement d’une prophétie de la défunte mère de l’artiste.

Yabongo Lova en concert, sa mère l’avait prédit

Le célèbre zouglouman Yabongo Lova sera en concert le 7 septembre 2024 au Parc des expositions de Port-Bouet. Depuis l’annonce de ce grand show, les préparatifs s’enchaînent. L’événement est un double défi pour l’artiste. Il s’agit de la célébration de ses 10 ans de carrière et aussi de réussir à dompter le Parc des expositions, tel l’avait fait Josey. L’artiste a réussi à fermer les 10 000 spectateurs dans la mythique salle.

Outre les deux objectifs, Yabongo Lova va, à travers ce concert, réaliser une prédiction de sa défunte mère. En effet, selon ce que rapporte la presse locale, l’artiste a rappelé comment, au moment de la construction du Parc des expositions, elle « prophétisa » un concert de son fils dans la salle qui prenait forme.

« Rappelle-toi quand on passait au Parc des expositions, le truc était en construction et quand on était dans la voiture, tu m’as dit, fils, tu vois le coin qu’ils sont en train de construire ? Forcément, un jour, tu vas venir chanter là, mais le jour est arrivé, le jour, c’est le 7 septembre. », a confié Yabongo Lova.

Maman Djédjé Fernande, comme on l’appelait, ne sera malheureusement pas présente physiquement pour assister à la réalisation de sa « prophétie » le 07 septembre prochain.