Koulaté Denis dit capitaine El Capo sera en concert à l’Agora de Koumassi le samedi 31 août 2024. Le spectacle s’annonce convivial au regard de sa dénomination ‘’réunion de famille’’. L’artiste a de nouveau effectué une nouvelle sortie pour s’expliquer sur le choix du thème de son concert.

Après une longue absence, Denco revient avec une « Réunion de famille » musicale

Cela fait plusieurs mois que l’on a plus vu Koulaté Denis dit capitaine El Capo sur scène. Mais l’attente a finalement touché à sa fin. L’artiste ivoirien sera en concert le 31 août 2024 à l’Agora de Koumassi. Un spectacle qui s’annonce vraiment convivial au regard de sa dénomination ‘’réunion de famille’’. En effet, le nom ‘’réunion de famille’’ n’est pas un choix au hasard.

El Capo s’est confié sur le choix de ce thème sur le plateau de la NCI. D’après l’artiste, trois raisons ont motivé cette appellation. « D’abord d’un, les gens ont trop attendu Denco; de deux, trop de ragots sur Denco ; de trois, ils ont enterré Denco, et cette réunion de famille-là, on va se souvenir de plusieurs choses. », a-t-il déclaré.

Il faut dire qu’au-delà de sa prestation de deux heures qui visitera ses anciens tubes et dans cet esprit de fraternité, El Capo rassurera davantage son public sur son actualité artistique car ce concert n’est pas le sien, mais pour ces jeunes.

Bien avant de passer sur NCI, le Capitaine El Capo était de passage lundi sur le plateau de Life TV. Occasion pour lui de revenir sur la préparation de son concert. L’artiste s’est plaint du manque de solidarité des artistes Zouglou pour son événement. Il a mis l’emphase sur l’importance du soutien sans attendre une invitation formelle.

« Quand on veut soutenir un frère, on n’attend pas qu’il t’invite à son concert. C’est comme voir son frère agoniser et attendre qu’il appelle au secours », a confié le Capitaine El Capo. Pour lui, en choisissant de ne pas envoyer d’invitations pour son concert, c’est dans la mesure d’éviter toute partialité et voir qui viendra le soutenir spontanément. Il a également souligné qu’il comprend les contraintes de chacun et n’en tiendra pas rigueur à ceux qui ne pourront pas assister à l’événement.