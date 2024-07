Au Sénégal, le Président Bassirou Diomaye Faye à travers un discours inspirant, ce mardi 30 juillet 2024, a félicité les lauréats du concours général 2024. Un message qui a pour objectif d’encourager les élèves à tailler une importance à l’école.

Sénégal : discours inspirant de Bassirou Diomaye Faye aux lauréats du Concours général



Bâtir une société juste, prospère et équitable est une priorité pour le nouveau Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Pour ce faire, le Chef de l’État a accordé une importance particulière au système éducatif. Une initiative conduisant à l’organisation du concours général pour jauger les niveaux.



Après les résultats, l’autorité a félicité ses différents lauréats à ce concours. « Vous venez de milieux et d’origines divers. Vous démontrez que l’excellence est à la portée de tous ceux qui aspirent au succès et travaillent dur pour y parvenir », a affirmé le Chef de l’État, aux lauréats.



Pour le Président, « l’éducation est le fondement d’une société juste, équitable et prospère. Elle protège contre l’ignorance et les inégalités et constitue un moteur de transformation sociale ». À cet effet, pour concrétiser ce rêve, l’autorité a rassuré l’opinion publique que plusieurs démarches sont en cours pour la modernisation des infrastructures scolaires et tout ce qui a rapport avec le système éducatif.



Aussi, l’autorité a souligné la nécessité d’avoir des programmes adaptés aux défis du 21ème siècle afin de rehausser le système éducatif pour un Sénégal prospère.