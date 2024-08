Dans le conflit opposant Dammy Krane à Davido depuis des semaines, Verydarkman (VDM) est sorti du silence pour appeler à la paix. VDM a laissé un message au richissime star, Davido Adeleke.

Verydarkman implore Davido de libérer Dammy Krane de la garde à vue

Comme relayée massivement par la presse nigériane, Verydarkman (VDM) a appelé la superstar Davido à libérer son collègue chanteur, Dammy Krane de la garde à vue de la police. VDM a lancé son appel à la star nigériane dans une publication Instagram ce mercredi 28 août 2024.

Dans la vidéo, VDM a déclaré qu’il s’était rendu au poste pour exprimer sa gratitude à la police qui l’avait aidé dans son travail. Lors de sa visite, un passant aurait mentionné qu’une célébrité aux dreadlocks était détenue dans une cellule. Cependant, après une enquête plus approfondie, VDM a affirmé avoir découvert que le détenu était Dammy Krane.

Ce qui a poussé VDM à lancer un SOS amical à Davido. « David Adeleke, Davido, sois mon frère. Sois mon gars. Et une chose que je sais de toi, c’est que tu es un brave type et que tu n’es pas un oppresseur. Je sais que vous avez été poussé au pied du mur, mais vous n’êtes pas un oppresseur. Le gars est sorti et j’ai vu que c’était Dammy Krane. Tout d’abord, ce n’était pas quelqu’un que je voulais voir. Il m’insulte toujours à chaque fois. Je lui ai demandé pourquoi il était en prison. Et il m’a dit que c’était Davido qui l’avait mis là. Je lui ai dit : « Pourquoi ne le fait-il pas ? Vous l’attaquez constamment, lui et sa famille, sans provocation et sans preuve. Vous avez commencé par dire qu’il vous devait de l’argent et avez changé son nom de OBO à OB owe, sans preuve. », a raconté l’artiste.

VDM a par la suite, lancé un appel à Davido. « Nous savons tous à quel point tu as été poussé au pied du mur. À quel point ta famille a été traînée. Comment il a diffamé votre marque sans preuve au point de vous imputer le kpai (mort) de votre ami, toutes ces allégations sans preuve. Davido, je sais que tu n’es pas un oppresseur. S’il te plaît, donne-lui une seconde chance. S’il te plaît. Je t’appelle tout de suite. », a-t-il confié.

Espérons que Davido réponde favorablement à la demande de VDM.