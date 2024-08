Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko a été reçu ce lundi 12 août en audience au Palais Koulouba de Bamako par le président de la transition du Mali, le Colonel Assimi Goita.

Assimi Goita échange avec Ousmane Sonko

Accueilli à sa descente d’avion par son homologue malien Choguel Maiga, le Premier ministre malien, Choguel Maiga. Après quelques échanges, le Chef du gouvernement sénégalais a été reçu par le président Assimi Goita. Les échanges ont porté sur des sujets clés, notamment la sécurité régionale, les opportunités de coopération économique et de développement.

Dans ce cadre, le chef du gouvernement sénégalais a aussi évoqué sa volonté de renforcer les liens historiques et stratégiques entre les deux pays. « Le Sénégal et le Mali partagent non seulement une histoire riche, mais aussi des objectifs communs pour l’avenir », a affirmé Ousmane Sonko.

Au nom du président Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko a présenté les condoléances du peuple sénégalais au Mali après les attaques terroristes ayant visé les Fama à Tinzanwatène, dans la région de Kidal. Il s’agit de la première visite de Sonko dans un pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).