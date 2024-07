L’Argentine conserve son titre en Copa America. Lionel Messi et les siens ont battu la Colombie 1-0 sur un but de Lautaro Martinez dans les prolongations.

Copa America : l’Argentine sacrée championne

Après 2021, l’Argentine remporte à nouveau la Copa America en 2024. Après un match nul durant les 90 minutes, c’est en prolongation que la Celeste argentine a fait la différence. Remplaçant au coup d’envoi, Lautaro Martinez, le buteur de l’Inter Milan a permis aux siens de prendre l’avantage à la 116e minute.

Si la sortie sur blessure de Lionel Messi à la 66e minute a provoqué la peur chez les Argentins, c’est sans compter sur la détermination de Martinez, meilleur buteur de la compétition. Servi par Lo Celso, Lautaro Martinez inscrit le but de la victoire et délivre les champions du monde. L’argentine l’emporte sur ce score étriqué et remporte son 16e sacre dans la compétition.