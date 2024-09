C’est une promesse de campagne que le nouveau régime entend tenir : la lutte implacable contre la corruption, la mauvaise gestion et l’impunité. Lors de sa dernière sortie médiatique, le Premier ministre Ousmane Sonko a donné le ton.

Reddition des comptes au Sénégal : Ousmane Sonko promet une justice implacable

Bientôt, tous ceux dont les noms ont été cités dans des scandales financiers, fonciers et autres devront répondre devant la justice. Même ceux qui ont quitté le pays seront ramenés de gré ou de force. « Il y en a trois ou quatre qui ont réussi à s’échapper, mais s’il faut aller les tirer par les orteils, ils reviendront », a déclaré le Premier ministre. Les membres de l’ancien régime de Macky Sall sont clairement visés.

Ousmane Sonko avait promis que le nouveau régime ne ferait pas de chasse aux sorcières. Il s’agit donc de mettre les anciens dirigeants face à leurs responsabilités. En tant qu’opposants, Sonko et Bassirou Diomaye Faye dénonçaient déjà la mauvaise gestion et les cas de corruption sous le régime de Macky Sall. Maintenant qu’ils sont au pouvoir, ils sont encore plus choqués par l’ampleur des dégâts.

« Les gens ne peuvent pas se permettre n’importe quoi avec des milliards sur le foncier, le foncier bâti, les marchés publics, les marchés classés secret défense, les concessions, et j’en passe. Nous prendrons toutes les dispositions pour que justice soit rendue et que l’argent du peuple soit récupéré. Ils devront rendre des comptes en masse », a assuré le Premier ministre.

Dès les premières heures de la prise de pouvoir, le régime de Faye a fait un pas significatif dans le cadre de la reddition des comptes, ordonnant la publication des rapports d’audit. Ces rapports accablent plusieurs dignitaires du régime de Macky Sall, permettant aux Sénégalais de mieux comprendre la situation.

Un règlement de comptes ?

Selon certaines opinions, l’annonce faite par le Premier ministre Sonko ressemble à une revanche politique. Il annonce une traque sévère alors que le parlement, détenu en majorité par les députés pro-Macky Sall, est en rébellion ouverte contre l’exécutif.

Ousmane Sonko est soupçonné de vouloir régler des comptes après un premier échec cuisant au parlement concernant la révision constitutionnelle visant à supprimer le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT).