76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En Côte d’Ivoire, les nouveaux bacheliers ont été conviés à une séance d’orientation organisée par la structure marocaine « My Campus Fair » en collaboration avec les ministères de l’Education et de l’Enseignement supérieur. Une séance au cours de laquelle des bourses d’études ont été présentées.

Orientation des nouveaux bacheliers en Côte d’Ivoire : des bourses d’études disponibles

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a présidé à la cérémonie d’ouverture du Grand Salon international d’orientation des lycéens et des étudiants de Côte d’Ivoire. Un évènement qui a été organisé par la structure marocaine « My Campus Fair » en collaboration avec les ministères de l’Education et de l’Enseignement supérieur le vendredi 12 juillet 2024 à Abidjan-Cocody.

À l’issue de cette cérémonie, le ministre, porte-parole du gouvernement, a montré l’importance de cet événement d’envergure pour les nouveaux bacheliers. « Chers parents, chers élèves, une orientation réussie, c’est du travail, c’est du boulot, c’est un investissement, c’est du temps utile qui permettent des vies pleines, réussies et épanouies pour nos jeunes.

C’est pour ça que nous ne pouvons que saluer la tenue de ce grand salon de l’orientation avec le soutien de nos ministères et de l’administration. Car ce travail pour certaines familles démarre aujourd’hui et c’est une formidable opportunité qui nous est offerte et qui vous est offerte durant ces deux jours », a indiqué Amadou Coulibaly.

En réalité, cette cérémonie représente « une opportunité pour la prise de décisions quant au choix de filières d’études et de carrière future », explique Vafi Doumbia, représentant du ministre, le directeur général de l’enseignement supérieur. À l’occasion, l’ambassadeur marocain, Abdelmalek Kettani, a annoncé que ‘’150 bourses sont disponibles pour les bacheliers pour aller étudier au Maroc ».