En Côte d’Ivoire, la ville d’Adzopé a été frappée par un malheur en soirée du jeudi 08 août 2024. Un minicar de transport en commun et transportant trente-et-un (31) passagers a subi un incendie. Ce drame qui a causé aussi bien des dégâts matériels qu’humains.

Un incendie de minicar provoque la mort de plusieurs passagers à Adzopé en Côte d’Ivoire

Au total, dix-neuf (19) personnes sont mortes calcinées et 12 autres gravement blessées. C’est le bilan de l’incendie qui s’est déclaré dans un minicar jeudi soir. Selon les informations, la scène s’est produite sur l’axe Adzopé-Abidjan, à quelques mètres après le corridor Adjikoi, précisément dans la localité de Miadzin. En effet, cet incendie serait causé par un court-circuit du minicar communément appelé Massa qui s’est retrouvé dans un ravin à la suite d’une explosion.

Alertés, les pompiers civils de la région de la Mé se sont dépêchés sur les lieux. À leurs arrivées, les secours ont réussi à maîtriser l’incendie, mais le bilan est malheureusement lourd. Ils ont pu dénombrer 19 corps calcinés et 12 personnes gravement blessées. Ces dernières ont aussitôt été évacuées au centre hospitalier de la ville d’Azopé pour une prise en charge. À en croire la note des pompiers civils de Côte d’Ivoire, on note parmi les survivants, quatre femmes âgées de 22 à 38 ans et huit hommes de 19 à 51 ans.

À noter que la police et la gendarmerie se sont également rendues sur les lieux pour sécuriser et faciliter la tâche aux secours. Une enquête a été ouverte pour connaître les réelles circonstances de cette situation tragique.