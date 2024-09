La chasse aux produits toxiques continue. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) à Bouaké, a mis la main sur plusieurs tonnes de produits contrefaits dans sur le marché noir.



Côte d’Ivoire : saisie record de plus de 25 tonnes de produits contrefaits à Bouaké



La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) à Bouaké a procédé à une saisie record de près de 25 tonnes de produits contrefaits, principalement des sucreries et des friandises périmées. Selon Fadiga Mamadou, directeur régional du Commerce et de l’Industrie de Gbêkê, cette quantité de produits saisis en trois mois est équivalente à celle de toute l’année précédente.

Ces produits, estimés à environ 20 millions de francs CFA, seront détruits par incinération le lundi 23 septembre 2024, précise le directeur. En réalité, cette situation témoigne d’une prolifération inquiétante de produits contrefaits sur le marché. Une attitude qui met en danger la santé des consommateurs, notamment les enfants, déplore Fadiga Mamadou.



Par ailleurs, la CCI-CI appelle les commerçants à plus de responsabilité et demande aux grands opérateurs économiques de rationaliser leurs commandes pour éviter la surproduction et l’accumulation de produits périmés.

Par contre, les contrevenants seront exposés à des sanctions pénales prévues par la loi n°2016-410, pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement et 50 millions de francs CFA d’amende, a ajouté le directeur de la CCI-CI au cours du point de presse.