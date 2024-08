En Côte d’ivoire, 220 000 retraités vont désormais bénéficier d’une prime spéciale qui leur sera versée chaque année, comme l’avait annoncé le président Alassane Ouattara.

Côte d’ivoire : 220 000 retraités vont recevoir dès le 1er Septembre la prime du président Ouattara

Les retraités des secteurs public et privé vont bénéficier d’une prime spéciale chaque année dont le paiement débutera dès le 1er septembre 2024. Selon Tapé Aubin Gnonléba, 220 000 retraités sont concernés par cette mesure.

« Aujourd’hui, nous estimons à 220 000 le nombre de retraités concernés par cette mesure, 120 000 environ pour la CNPS et 100 000 quasiment pour la CGRAE », a indiqué le directeur de cabinet du ministre de l’Emploi et de la Protection sociale. De plus, il ajoute que « la mesure couvre l’ensemble de nos retraités du secteur formel ».

Par ailleurs, cette initiative vise à améliorer le bien-être des retraités en leur offrant un soutien financier supplémentaire, en reconnaissance de leurs années de service. Pour rappel, à l’occasion de la célébration des 64 ans de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, le Président Alassane Ouattara avait annoncé une prime aux retraités dans son message à la nation.

« Dans l’intervalle, et s’agissant du cas particulier de nos vaillants retraités qui ont tant donné à la Nation, j’ai décidé de les accompagner davantage, en instituant, le 1ᵉʳ septembre de chaque année, une prime spéciale correspondant au tiers de leur pension mensuelle. Les dispositions sont prises pour que nos retraités des secteurs public et privé, bénéficient, dès le mois de septembre 2024, de cette nouvelle prime », a t-il déclaré.

Cette prime s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour renforcer la protection sociale et répondre aux besoins des personnes âgées dans le pays.