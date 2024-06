71 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Du retour de la Mecque, plusieurs pèlerins en Côte d’Ivoire ont été testés positifs à la Covid-19, faisant craindre une reprise de l’épidémie. L’annonce a été faite le vendredi 28 juin 2024 par les autorités sanitaires.

Plusieurs cas de COVID-19 détectés dans le rang des pèlerins

Le Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle a révélé dans un communiqué en date du 28 juin 2024 environ 25 cas de Covid-19 détectés sur 619 voyageurs de retour du Hadj à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan -Port Bouët, en Côte d’Ivoire.

Selon le communiqué, plusieurs dispositions ont été prises par les autorités ivoiriennes pour prévenir tout risque de propagation de la Covid-19 dans le pays depuis le constat de la résurgence de cas de covid-19 dans certains pays de la sous-région, au retour du Hadj 2024.

Ainsi, pour faire face à ce problème, une équipe de contrôle sanitaire a été mis en place à l’aéroport Félix Houphouët Boigny, depuis le 24 juin 2024. Une stratégie pour tester les voyageurs de retour du Hadj et de certains pays à fort risque. Cette disposition a permis de détecter plus de 25 de COVID-19 par les voyageurs de retour de la Mecque. Ces derniers ont été mis en isolement.

Par ailleurs, les autorités sanitaires ont donné des instructions fermes, celle de procéder au « dépistage systématique de la Covid-19 chez des personnes présentant l’un des signes suivants : la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires ; Le respect des mesures barrières par les personnes affectées et leur entourage notamment le port du masque, le lavage des mains à l’eau et au savon.“