En Côte d’Ivoire, un grave accident est survenu tôt dans la matinée de ce lundi 19 août 2024. Ce drame qui a eu lieu sur l’axe Man-Duékoué a causé aussi bien des dégâts matériels qu’humains.

Grave accident à Man, 1 mort et 6 blessés en Côte d’Ivoire

25 victimes dont 1 mort et 6 blessés graves. C’est le bilan provisoire de l’accident qui s’est produit tôt en matinée de ce lundi dans la localité de Man en Côte d’Ivoire. Selon les informations, il s’agit d’un car de transport de 70 places qui a violemment percuté un véhicule personnel. En effet, ce choc violent a projeté les deux véhicules dans la broussaille, sur l’axe Man-Duékoué.

Aussitôt informés, les pompiers civils des régions du Tonkpi et du Guémon se sont rendus sur les lieux. Sur place, ces derniers ont dénombré 25 victimes, dont une personne décédée sur le coup et six (06) autres gravement blessées et conduites en urgence dans les hôpitaux les plus proches pour une prise en charge. Une enquête a également été enclenchée pour déterminer les réelles causes de cette tragédie.