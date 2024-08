En Côte d’Ivoire, environ 29 élèves ivoiriens des établissements publics et privés de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle ont été envoyés à Québec. Une initiative qui vise à permettre aux lauréats de suivre une formation professionnelle direct et efficace.



Côte d’Ivoire : des bourses d’études offertes aux meilleurs apprenants



Plusieurs apprenants ont bénéficié d’une bourse pour poursuivre leur formation dans différents Collèges d’Enseignement général et professionnel (CEGEP) du Québec au Canada. Leur embarquement a été effectué le mercredi 07 août 2024.

En effet, les bénéficiaires de cette bourse auront trois ans de formation intense à suivre. Avant leur départ, ils ont été reçu par le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, N’Guessan Koffi, le mardi 06 août 2024 au Lycée technique d’Abidjan-Cocody.



À l’issue de cette rencontre, ces bénéficiaires ont reçu des mains des autorités des Kits de voyage composés d’une attestation de bourse 2023-2024, d’un passeport avec visa, d’un billet d’avion et d’une carte magnétique. Cette cérémonie de fournitures a été effectuée en présence de nombreuses personnalités dont la directrice du Bureau du Québec à Abidjan, Marie Helena Sultan, et de nombreux parents d’élèves.



Par ailleurs, il faut noter que ce programme de formation est sa deuxième cohorte, après la première de 21 boursiers de décembre 2023. Ces talentueux ont été instruits par le ministre de l’enseignement. « Faites la fierté de votre pays et de vos parents pour revenir et contribuer à l’essor de notre économie’’, a exhorté l’autorité.