En Côte d’Ivoire, le ministre des Transports, Amadou Koné, a annoncé, l’arrivée, d’ici à fin décembre, de près de 300 autobus neufs et d’une dizaine de bateaux-bus. Une initiative du gouvernement qui vise à renforcer le parc automobile de la Sotra.

Côte d’Ivoire : le gouvernement veut renforcer le secteur du transport avec des autobus

Pour renforcer le secteur du transport en Côte d’Ivoire, plusieurs autobus sont attendus dans quelques mois. Cette annonce a été faite après avoir pris connaissance de l’immobilité de plusieurs autobus dont les causes principales sont souvent liées aux actes de vandalisme, aux pannes et aux accidents de circulation. Sur près de 2053 moyens roulants, environ 629 sont capables d’effectuer des déplacements.

Le constat a été effectué le mercredi 24 juillet 2024 dernier par le ministre lors de sa visite dans les locaux de Sotra Industries, à Koumassi zone industrielle. À cet effet, la population a été rappelée à l’ordre et à plus de civisme. S’agissant de l’amélioration des conditions de travail des agents de la Sotra, le ministre a rassuré qu’ils seront payés régulièrement et à bonne date.

Par ailleurs, il faut préciser que certaines automobiles sont en cours de réparation et seront bientôt disponibles pour le transport des personnes et des biens. Selon le directeur général de la Sotra, Bouaké Méité, près de 3 millions d’euros en pièces de rechange ont été reçus de Iveco, le constructeur automobile.