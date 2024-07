Un grave accident est survenu dans la ville de Katiola lundi 30 juillet en Côte d’Ivoire. Ce drame, qui a plongé toute la population de cette localité dans la tristesse, a causé plusieurs morts et blessés.

Une collision entre un véhicule et un camion fait plusieurs morts à Katiola en Côte d’Ivoire

Selon les premières informations, le drame s’est produit dans la localité de Katiola à hauteur du village d’Allakro en Côte d’Ivoire. Cet accident mortel, dont le bilan fait état de 04 morts et d’un blessé, est parti d’une collision entre un véhicule particulier et un camion à remorque de marchandises en stationnement. En effet, le choc était trop violent au point que quatre passagers du véhicule ont perdu la vie sur le coup. Après avoir réussi à faire sortir les victimes de ce drame, les secours ont remis les corps inanimés aux pompes funèbres présentes sur les lieux.

La seule personne encore en vie et gravement blessée est conduite aussitôt aux urgences au centre hospitalier et universitaire de Bouaké pour être prise en charge. Au regard de l’ampleur de cet accident, gendarmerie routière a ouvert une enquête en vue de découvrir les réelles causes.