Deux différents accidents de la route sont survenus en Côte d’Ivoire mardi dernier. Ces accidents qui ont nécessité l’intervention des secours, ont causé environ une cinquantaine de victimes et des dégâts matériels.

Des accidents font une cinquantaine de victimes dont 3 enfants à Dabou et Alépé en Côte d’Ivoire

Au total, 46 victimes dans deux différents de la circulation en Côte d’Ivoire. Selon les informations, le premier accident implique un car de 70 places. Ce bus qui avait 39 passagers à bord en provenance de Grand-Lahou pour Abidjan, a fait une déroute pour se retrouver dans le ravin entre le village Layô et le Pont chinois. Les passagers ont reçu de blessures dont trois cas graves qui sont notamment des enfants.

Alertés, les pompiers civils se sont rendus sur les lieux de l’accident. Sur place, les secours ont découvert que les blessés graves présentaient des suspicions d’atteinte aux rachis, des traumatismes crâniens puis des ouvertures aux omoplates et du cou. Une évacuation a donc été fait aussitôt à l’hôpital général de Dabou.

La seconde intervention des pompiers civils dans la même journée est intervenue dans la localité d’Alépé où il y a eu une collision entre un camion poids-lourd et un véhicule de transport. Le choc a fait six victimes au total dont quatre ont été prises en charge et évacuées par les secours.