Un accident de la route est survenu samedi 31 août dernier en Côte d’Ivoire. Cet a causé plusieurs dégâts aussi bien matériels qu’humains.

Un accident de la route fait six victimes à Agboville en Côte d’Ivoire

Selon les informations, le drame s’est produit dans la localité de Gbalekro à quelques kilomètres d’Agboville. Il s’agit d’un véhicule communément appelé taxi-brousse qui a effectué une sortie de route créant ainsi des blessés parmi les passagers. Alertés, les pompiers civils sont descendus sur les lieux de l’accident.

Sur place, les secours ont dénombré six victimes dont deux enfants de 2 mois et 3 ans. Les quatre autres blessés étaient tous des personnes âgées dont un homme de 41 ans et trois femmes de 25 ans, 32 ans et 43 ans. Toutes les victimes ont reçu les premiers soins avant d’être évacuées au Centre Hospitalier Régional (CHR) d’Agboville.

Par ailleurs, lors d’une intervention distincte le lendemain, les pompiers civils ont secouru une femme de 63 ans victime d’un malaise. Les secours l’ont trouvée inconsciente mais respirant difficilement et lui ont prodigué les premiers soins avant de la transférer également au CHR d’Agboville.