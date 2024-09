La Côte d’Ivoire a été le théâtre de deux graves accidents de la route ce mardi 10 septembre 2024. Ces collisions, survenues dans les villes d’Abengourou et de Bondoukou, ont fait six blessés graves.

Des accidents de la route font 6 victimes, dont deux femmes, en Côte d’Ivoire

La première intervention des pompiers civils a été dans la ville d’Abengourou. Il s’agit d’une collision entre deux motocyclistes au quartier Adahou faisant trois blessés graves. Alertés, les pompiers civils de l’Indénié-Djuablin se sont dépêchés sur les lieux.

Sur place, ces derniers ont retrouvé les victimes qui présentaient des blessures au niveau des membres inférieurs et une torsion de la cheville. Après leur avoir administré les premiers soins, les secours les ont conduits au centre hospitalier de la ville pour une prise en charge.

Quelques heures plus tard, c’est dans le quartier Lycée de Bondoukou qu’un nouvel accident impliquant deux motocyclistes a été signalé. Parmi les trois blessés, on dénombre deux femmes. Les secours ont procédé à leur évacuation vers l’hôpital le plus proche pour y recevoir les soins nécessaires.

Ces accidents mettent une nouvelle fois en évidence le problème de la sécurité routière en Côte d’Ivoire. Les autorités sanitaires appellent les usagers de la route à la plus grande prudence, notamment les motocyclistes, souvent les premières victimes de ces collisions.