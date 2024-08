En Côte d’Ivoire, un accident grave est survenu le samedi 24 août 2024. L’incident à eu lieu dans la localité de Duékoué quelques kilomètres de Daloa où plusieurs blessés ont été enregistrés.

Côte d’Ivoire : un accident de circulation fait nombreux blessés à Duékoué



L’axe reliant la localité de Daloa précisément à Duékoué a été secouée par un accident de circulation. Selon les faits rapportés, il s’agit d’un car transportant 70 voyageurs qui aurait connu un déséquilibre et termine sa course hors l’itinéraire normal. Ce déséquilibre fait nombreux victimes soit 10 dont 07 sont gravement blessés.

Alertés, les services d’urgence ont répondu présent et transporté les victimes dans l’un des centres hospitaliers plus proche. Dans le rang des blessés, on note des fractures et des traumatismes sévères. Pour le moment, les circonstances exactes de l’accident restent inconnues. Toutefois, les témoignages soulignent qu’il s’agirait d’une perte de contrôle de la part de conducteur et aussi de l’excès de vitesse malgré le mauvais état de la route.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte par les autorités policières afin de déterminer les causes réelles de cet événement tragique. Pour rappel, les blessés ont été conduits dans les centres hospitaliers proche de la zone dont ils reçoivent des soins intensifs.