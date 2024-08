Dans des propos relayés par la presse locale, le célèbre producteur ivoirien Abou Nidal a annoncé l’ouverture du temple du coupé-décalé à Abidjan.

Abou Nidal relance sa carrière musicale et annonce l’ouverture du temple du coupé-décalé à Abidjan

Il a passé huit ans à sensibiliser sur les bienfaits de l’école à travers sa caravane « le wara tour ». Désormais, il est de retour sur la scène musicale. Le chanteur et producteur ivoirien Abou Nidal l’a de lui-même annoncé.

« Depuis huit ans, on avait mis la carrière en veille, nous revenons avec un nouveau concept de la jet set qui est le ‘soulever déposer, si tu ne peux pas soulever, il faut déposer' », aurait annoncé Abou Nidal. Un retour sur la scène musicale qui s’annonce d’autant plus gagnant qu’il est accompagné d’une autre nouvelle.

En effet, selon Abou Nidal, Abidjan va accueillir très prochainement l’ouverture du temple du coupé-décalé. « …et puis il y a le temple du coupé-décalé, le centre culturel Abou Nidal, qui est à 80% des travaux terminés », a-t-il indiqué. Pour le chanteur et entrepreneur, les autres genres musicaux tels que le zouglou et le reggae ont leurs espaces d’expression et il est bon que le coupé-décalé ne soit pas laissé pour compte.

L’ouverture du temple à Abidjan pourrait bien donner un nouvel élan au coupé-décalé, cinq ans après le décès du virevoltant DJ Arafat.