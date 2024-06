12 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le Reggae et le Zouglou ne seront plus les seuls rythmes musicaux à avoir un espace culturel et artistique à Abidjan. Il faut désormais compter avec le Coupé-décalé qui vient d’avoir son espace à Yopougon. L’idée est du chanteur Coupé-décalé, Abou Nidal.

Abou Nidal dote Yopougon d’un espace culturel

Depuis plusieurs années, des quartiers du District autonome d’Abidjan sont dotés des espaces culturels artistiques et consacrés au Reggae et au Zouglou. Il y a par exemple le Parker Place en Zone 4 dans la commune de Marcory, AZK à Blauckauss dans la commune de Cocody (Reggae) et l’Internat à Niangon dans la commune de Yopougon. Mais, le seul mouvement musical ivoirien pauvre en espace culturel et musical est le Coupé-décalé.

Aujourd’hui, ce déficit vient d’être comblé par l’un des piliers de ce rythme musical né il y a maintenant 20 ans par une bande joyeuse d’amis ivoiriens à Paris conduite par feu Stéphane Hamidou Doukouré Stéphane alias Douk Saga. Et, celui qui a bien voulu offrir un espace digne à tous les acteurs et amoureux du Coupé-décalé est le chanteur Coupé-décalé, Abou Nidal.

Par ailleurs, dénommé ‘’Le Temple Live du Coupé-décalé’’, qui se trouve dans la commune de Yopougon au quartier Académie (Fin goudron), est un espace culturel dont les travaux qui ont débuté il y a 3 mois, qui va célébrer et promouvoir la culture du Coupé-décalé et surtout du développement culturel et artistique de la Côte d’Ivoire. L’ouverture se fera dans quelques mois au cours d’une grande cérémonie.

D’après Abou Nidal, initiateur du Wara Tour (caravane de la promotion de l’excellence dans les établissements scolaires de Côte d’Ivoire) et Ambassadeur de l’État de Côte d’Ivoire au titre de l’éducation et de la Santé Publique, le Temple Live du Coupé-décalé est également un espace culturel polyvalent qui vise à devenir le lieu de référence pour la musique et la danse du Coupé-décalé à Yopougon ainsi que la restauration avec une boutique exposant les objets touristiques. Ce lieu offrira une plateforme unique pour les artistes émergents et confirmés, ainsi qu’un espace de rencontre et d’échanges pour les passionnés de cette musique urbaine.