Quelques jours après le divorce entre le FPI et le RHDP, Pascal Affi N’Guessan est accablé par une affaire de 100 millions FCFA. Il aurait reçu cette somme d’un député RHDP lors des élections régionales passées, sans en avoir informé le parti.

Côte d’Ivoire – FPI : la démission de Pascal Affi N’Guessan exigée

La section France du Front Populaire Ivoirien (FPI) exige la démission de Pascal Affi N’Guessan. Ils ont décidé de lui retirer leur confiance suite à la révélation d’un soutien financier de 100 millions FCFA qu’il aurait reçu de la part d’un député du parti au pouvoir dans le cadre des élections municipales et régionales.

Selon le Secrétaire National Europe en charge des Relations avec les Organisations de la Société Civile, Nicolas Lasme, Affi N’Guessan n’est plus digne de diriger le parti. Il estime que les soupçons qui pèsent sont lourds et susceptibles d’être qualifiés de fautes graves. Les frondeurs posent un problème de transparence et de morale.

En plus de cette affaire de 100 millions FCFA, la longévité de Pascal Affi N’Guessan à la tête du parti fâche aussi. Certains membres appellent à l’alternance pour la bonne marche des activités du parti. Selon certaines opinions, cette affaire de 100 millions serait un canular. Elles soupçonnent des manœuvres politiques en guise de représailles après la rupture de l’accord de partenariat avec le RHDP.

Une nouvelle crise guette le FPI, après celle qui a opposé l’ancien président Laurent Gbagbo à l’aile de Pascal Affi N’Guessan. Fondateur du FPI, Laurent Gbagbo a dû créer un nouveau parti lorsqu’il a compris qu’il avait perdu la main au FPI.