En Côte d’Ivoire, le gouvernement a décaissé une somme colossale pour la sécurisation des frontières terrestres, maritimes et aériennes sur la période 2023-2027.

La Côte d’Ivoire adopte une politique nationale de gestion des frontières

La Côte d’Ivoire veut désormais assurer la sécurité de ses frontières. Ainsi, en conseil des ministres du mercredi 12 juin 2024 dernier, les autorités ont adopté une communication relative à l’adoption de la Politique nationale de gestion intégrée des Frontières de la Côte d’Ivoire (PNGIF-CI) et son plan d’actions. L’annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.

La mise en œuvre de ce projet de la PNGIF-CI est prévue sur une durée de 10 ans, pour un coût global de 85 milliards FCFA, sur les cinq premières années, soit la période 2023-2027 programmée pour les actions prioritaires et urgentes, mentionne le compte rendu du conseil des ministres.

Ce projet, après sa réalisation, va permettre d’assurer la sécurité des frontières terrestres, maritime et aérienne et à l’amélioration du cadre de vie et du bien-être des populations vivant dans ces espaces stratégiques.

En plus, le projet sera réalisé autour de six axes notamment la délimitation et la démarcation des frontières nationales, le renforcement des infrastructures et des services de base dans les zones frontalières, la coopération transfrontalière et la sécurisation des zones frontalières.