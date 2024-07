Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu en audience, mercredi 31 juillet 2024, Yacine Fall, ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal.

Yacine Fall reçue par le président Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire

Actuellement en Côte d’Ivoire, la ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yacine Fall a rencontré le chef de l’État de Côte d’Ivoire. La chef de la diplomatie sénégalaise était porteuse d’un message au président Alassane Ouattara, elle lui a annoncé la tenue de la 10ᵉ session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-sénégalaise. Cette activité est prévue pour se dérouler à Abidjan, les 31 juillet et 1ᵉʳ août.

Il s’agit d’un événement qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération économique, des échanges commerciaux et de la solidarité entre le pays des Eléphants et le Sénégal. Et ceci, dans l’intérêt mutuel des deux peuples. Ainsi, en bonne diplomate, Yacine Fall a jugé bon de rencontrer Alassane Ouattara pour lui expliquer le bien-fondé de cet événement.