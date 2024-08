En Côte d’Ivoire, le président de la république Alassane Ouattara a procédé à la nomination de trois personnalités en qualité d’ambassadeurs dans trois pays. C’est au cours du conseil des ministres du 1er août dernier que cette décision a été prise.

De nouveaux ambassadeurs nommés par Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire en Conseil des ministres

En conseil des ministres du jeudi 1er août 2024 trois nouveaux ambassadeurs ont été nommés. En effet, c’est sur proposition du ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur que le Conseil a adopté trois (03) décrets portant nomination de trois (03) Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires de la République de Côte d’Ivoire. Parmi les trois personnalités promues, on note l’ancien ministre de la réconciliation du président Alassane Ouattara, Kouadio Konan Bertin et deux autres ambassadeurs de fonctions. Ainsi sont nommés, les sieurs :