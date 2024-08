Alassane Ouattara pourrait procéder à un remaniement ministériel avant l’échéance électorale de 2025. Actuellement en vacances en France, le chef de l’État ivoirien envisage toutes les options possibles.

Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara envisage un remaniement profond de son équipe

Le président de la République réfléchit actuellement à l’opportunité de procéder à des changements au sein de son équipe gouvernementale. La nouvelle pourrait donc tomber à tout moment. Cette éventualité va certainement provoquer une certaine panique parmi les membres du gouvernement, notamment ceux qui se sentent sur des chaises éjectables et qui craignent ce grand ménage annoncé avant l’élection présidentielle de 2025.

Selon nos sources, ce remaniement serait inévitable pour préparer la participation du parti au pouvoir au processus électoral. En effet, le projet de remaniement viserait à repositionner les figures clés du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) afin de mettre en marche une machine de pré-campagne et de campagne. Les partisans les plus dévoués et fidèles seraient mobilisés pour préparer la victoire du camp présidentiel face à une opposition qui tente de s’unir.

Par ailleurs, la question de la candidature ou non d’Alassane Ouattara reste en suspens. Lors de son dernier discours public, le président de la République a éludé la question, laissant planer le doute sur une possible candidature pour un quatrième mandat.

Malgré les appels pressants de ses partisans à se représenter, Ouattara demeure silencieux pour l’instant.