Alassane Ouattara a quitté ce vendredi 15 mars, la Côte d’Ivoire pour un séjour en France, a annoncé la présidence de la République.

Alassane Ouattara effectue une visite en France

Le président Alassane Dramane Ouattara a quitté Abidjan ce vendredi pour un séjour en France. La présidence de la République n’a pas précisé s’il s’agit d’un séjour privé ou officiel du Chef de l’Etat dans l’Hexagone.

Le Vice-président Tiémoko Meyliet Koné, le Premier ministre Robert Beugré Mambé et le ministre Fidèle Sarassoro étaient à l’aérport pour le départ du président.

Le dernier voyage du président Ouattara en France remonte en janvier dernier en pleine Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2023, disputée en janvier et en février 2024 en Côte d’Ivoire. Les voyages du Chef de l’Etat ivoirien en France sont récurrents. Abidjan et Paris entretiennent d’excellentes relations bilatérales.