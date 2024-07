L’Afrique musicale voire internationale est inconsolable depuis le vendredi 19 juillet soir. Elle a perdu à Bamako l’une des figures emblématiques de la musique malienne, Toumani Diabaté. Le chanteur Reggae ivoirien, Alpha Blondy a rapidement adressé un long message sur sa page Facebook pour rendre hommage au père de Sidiki Diabaté.

Alpha Blondy : ‘’Toumani Diabaté, mon ami, mon frère…Cet immense musicien vient de s’endormir pour toujours’’

Le peuple malien pleure depuis le vendredi 19 juillet la disparition de l’une des icônes de la musique africaine. Il s’agit du virtuose de la kora, Toumani Diabaté qui s’en est allé à l’âge de 58 ans d’une longue maladie à la clinique Golden Life de Bamako. L’Afrique a également perdu le musicien qui a obtenu deux Grammy Awards en 2006 et 2011 avec les ‘’In the Heart of the Moon’’ et ‘’Ali and Toumani’’, en collaboration avec aussi l’une des figures importantes de la musique africaine, feu Ali Farka Touré.

A l’annonce du décès du père de la star malienne, Sidiki Diabaté, de grands noms de la musique africaine et même mondiale n’ont pas manqué de lui rendre hommage à travers des messages très poignants sur les réseaux sociaux. La mégastar du Reggae ivoirien, Alpha Blondy n’a pas pu également se retenir pour avoir une pensée pour Toumani Diabaté. ‘’Ce soir (NDRL : vendredi 19 juillet) la Kora est orpheline et je l’entends dans le lointain pleurer depuis le pays mandingue, elle pleure son Papa, le Roi des Griots… celui qui l’a rendue célèbre dans le monde entier, celui qui a su universaliser la culture Mandingue….Toumani Diabaté, mon Ami, mon Frère, cette belle âme joviale, humble… cet immense musicien vient de s’endormir pour toujours …Mon frère Toumani, merci de m’avoir apporté tant de bonheur à chaque rencontre, tu as su marquer du sceau de l’Eternité chacun de nos instants partagés. Merci de nous avoir fait don de ton divin talent, d’avoir fait voyager ton « cadeau de Dieu » , comme tu aimais à dire, cet instrument à cordes aux mille sonorités puisées dans les grottes de Missirikoro au Mali…. Ta musique, riche en histoire et en émotions, demeurera immortelle….’’, écrit-il.

Par aileurs, Jagger a continué pour dire : ‘’J’ai toujours voué une profonde admiration pour toi et te remercie pour ton amitié, ta bonté, ta simplicité, ta gentillesse, tes sourires… et je prie pour que ta belle âme repose en paix dans la paix de Dieu…Tu vas nous manquer… toi l’Homme au grand coeur qui savait donner de l’Amour à tous…Que Dieu t’ouvre les portes de son Paradis et te prenne dans ses bras, qu’il donne à tes enfants le courage de surmonter cette redoutable épreuve… mes condoléances à toute la grande famille Diabaté, que Dieu vous fortifie. YAKO à nous, l’Afrique pleure une Légende inspirante par son génie et qui laisse un héritage inestimable aux futures générations. Va en Paix mon frère, tu as joué une sublime partition sur la Terre de Dieu… Nos prières t’accompagnent’’.