Apoutchou National est de plus en plus discret sur la toile. Il se prononce moins sur des sujets brûlants. L’influenceur-chanteur a brisé le silence le mercredi 31 juillet sur sa page Facebook en faisant une annonce surprenante concernant ses futurs projets musicaux.

Asake est dans le viseur musical de Apoutchou National

L’influenceur-chanteur ivoirien, Apoutchou National était il y a quelques jours aux côtés de Sidiki Diabaté pour lui apporter un réconfort moral suite au décès du père de ce dernier, le virtuose de la kora, Toumani Diabaté. Rentré en Côte d’Ivoire, le fils de la comédienne Brigitte Bleu qui avait annoncé la construction d’un orphelinat dans sa ville natale de Man, s’est de nouveau exprimé le mercredi 31 juillet soir à travers une publication sur sa page Facebook.

Silencieux depuis un certain temps, Apoutchou National a donné des détails. ‘’Certains parmi vous se demandent où est passé notre Apoutchou National, l’influenceur qui nous faisait rire. D’autres aussi se demandent où est passé l’artiste qui prétend être le plus debout des artistes de la nouvelle génération ? Pourquoi, depuis des mois, n’a-t-il pas fait sortir de nouvelles chansons ? A-t-il décidé d’arrêter sa carrière ? Ou il n’a plus d’inspiration ? Beaucoup de choses se disent. J’aimerais, à travers ce post, dire à toute ma nation que je me porte super bien’’, écrit-il.

Par la même occasion, il a indiqué travailler sur des projets musicaux. Si j’ai pris du recul depuis des mois, c’est parce que je travaille sur de gros projets. Et je ne veux plus faire de sortie musicale à la va-vite, mais me concentrer pour faire sortir de grands projets pour émerveiller mon public’’, avance-t-il. Tout en faisant des annonces surprenantes au niveau de ses nouvelles productions discographiques avec des collaborations de taille avec des stars de la musique africaine et internationale comme Asake. ‘’Je travaille en ce moment sur des projets comme : Apoutchou Feat Inosss’B, Apoutchou feat Asake, Apoutchou feat VDA, et plein d’autres tubes encore. J’ai fait mon temps sur les réseaux sociaux en tant qu’influenceur. Je crois qu’il est donc temps de rentabiliser maintenant cette notoriété que Dieu m’a donnée. L’argent que les gens pensent que j’ai, il est tant que j’ai ça véritablement dans mon compte parce que pour d’autres je suis presque où même milliardaire. Rendez-vous bientôt ma nation, du très lourd arrive’’, précise-t-il.