Un grand hommage a été rendu à Max Alain Gradel le vendredi 21 juin au sein de l‘Université privée Nord-Sud Campus Lamine Diabaté et l’Institut Fama à la Riviera-Bonoumin dans la commune de Cocody. L’international ivoirien a été fait Ambassadeur et un Amphithéâtre a été baptisé à son nom.

Max Gradel distingué dans une Université privée

L’Université privée Nord-Sud Campus Lamine Diabaté et l’Institut Fama à la Riviera-Bonoumin dans la commune de Cocody sont résolument enclin aux événements culturels. Le directeur de ces deux grandes écoles privées, un homme bien connu dans le milieu musical ivoirien dont son nom est chanté par de nombreux artistes comme Roseline Layo, Didi B et bien d’autres.

Depuis maintenant plusieurs années, ce dernier qui s’appelle, Ibrahim Fama Diabaté organise l’événement intellectuel et culturel le QITAA au Campus Sepi de Wassakara dans la commune de Yopougon. En plus de cela, il organise des spectacles au sein de son établissement pour faire plaisir à ses étudiants comme ça été le cas il y a quelques années avec un show du rappeur Didi B.

De même, des personnalités ont été honorées dans son Université avec leurs noms donnés à des Amphithéâtres. Il y a d’abord feu Hamed Bakayoko et le chanteur congolais, Fally Ipupa. Aujourd’hui, c’est au tour de l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Max Alain Gradel, deux champions d’Afrique (2015 et 2023) avec les Pachydermes à qui un hommage lui a été rendu.

C’était au cours d’une cérémonie qui s’est tenue le vendredi 21 juin dans ladite Université devant plusieurs étudiants et le personnel éducatif. Après avoir partagé son expérience sportive aux invités très attentifs, Max Alain Gradel a été honoré par le directeur qui avec émotion a déclaré ceci : ‘’J’avais promis à Gradel pendant la CAN qu’il passe à notre modeste université pour échanger avec nos étudiants et aujourd’hui il est là’’. Un Amphithéâtre porte désormais le nom de l’international ivoirien et il a été fait Ambassadeur de cette Université privée et du QITAA.