La présentatrice télé, Esther Uha a attiré l’attention sur elle à travers une longue lettre qu’elle a partagé sur la toile pour parler de sa souffrance conjugale. Alors que les gens parlent d’un film, sa mère est sorti du silence pour apporter des éclaircissements.

Yasmine Aka : ‘’Je t’ai déjà dit que ce monsieur n’est pas ton mari, il ne t’aime pas’’

Une longue lettre de la co-présentatrice de l’émission ‘’Le Club’’, sur Life TV, Esther Uha a attiré l’attention de nombreux internautes. L’ancienne Miss de la région du Gôh en 2014 a fait part de ses déboires sentimentaux le mardi 2 juillet sur sa page Facebook avec un homme avec qui elle a vécu en couple. Quelques morceaux choisis : ‘’Pouvais-je imaginer une seule fois un jour venir sur internet écrire ma vie? Sans objectif précis, guidée par l’amertume, le chagrin, la frustration, le traumatisme? Dois-je m’avouer faire officiellement partie des gens hautement dépressifs à l’heure actuelle? Cela dure depuis des mois et je tremble dans ma chair. J’ai constamment des palpitations en me demandant à chaque fois quelle nouveauté viendra le rendre encore plus amère avec moi à chaque fois qu’il rentre à la maison’’.

Des internautes les plus sceptiques sont vite sortis pour lever la voix et crier à une mise en scène de la présentatrice télé. L’argument avancé par ces nombreuses personnes se dirige plus vers la sortie d’un film d’Esther Uha. Le long texte accompagné d’un teaser annoncent déjà ce que l’animatrice va présenter aux internautes ou diffuser sur une chaîne télé et sûrement sur Life TV où elle travaille.

Rapidement, la mère d’Esther Uha est montée au créneau pour mettre en brêche les critiques contre sa fille et la soutenir dans la difficile épreuve qu’elle traverse. Celle connue pour avoir fait scandale lors de la finale de Miss CI 2014 et qui s’appelle Yasmine Aka. ‘’Honte à tous ceux qui prennent le désarroi d’Esther pour de l’amusement. Honte à tous ceux qui croient que son malheur est un film. Honte à tous ces hommes qui maltraitent leur femme. Ne jouez pas avec la santé mentale des gens’’, dit-elle. Puis de s’interroger : ‘’Pourquoi, ma fille, es-tu venue exposer ce problème sur la toile ? Tu veux encore que les gens se moquent de nous ?’’.

Bien plus, la maman de la présentatrice tout en implorant Dieu de venir au secours de sa fille, a rappelé les cruautés de celle-ci a vécu avec ex-conjoint. ‘’Je t’ai déjà dit que ce monsieur n’est pas ton mari, il ne t’aime pas. Il aime la mère de ses enfants, celle pour qui il te traite mal et te trompe. (Pendant sa relation avec Esther, ce monsieur a eu un deuxième enfant dehors avec cette dernière)’’, précise-t-elle.