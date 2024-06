12 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Elle s’était éclipsée un tout petit de la toile après l’affaire qui la liait à l’humoriste Observateur Ebène. La chroniqueuse et femme d’affaires ivoirienne, Marie Paule Adjé est de retour. Elle a partagé ce jeudi 5 juin des photos d’elle très radieuse avec un message d’espoir.

Marie Paule Adjé sublime sur la toile après l’affaire avec Observateur Ebène

Depuis l’affaire au sujet de l’humoriste Observateur Ebène qui a éclaté au mois d’avril dernier et qui séjourne actuellement en prison, la femme d’affaires ivoirienne, Marie Paule Adjé, la plaignante s’est prononcée rapidement sur les réseaux sociaux et a aussitôt fait silence radio. Et, en début de mois de mai, l’ancienne chroniqueuse de l’émission ‘’Life Week-end’’, sur Life TV, a refait son apparition.

Elle a commencé à partager sur la toile des photos d’elle et de ses activités. Avec des messages de motivation à l’endroit de la jeunesse comme par exemple : “Pensez comme une reine. Une reine n’a pas peur d’échouer. L’échec est un autre tremplin vers la grandeur. Vous pouvez vous voir soit comme une vague dans l’océan ou comme l’océan lui-même”.

Aujourd’hui encore, l’actrice du film ‘’Maquisards’’, qui était diffusé sur la chaîne privée du magnat de la communication, Fabrice Sawegnon, est remplie de joie. Elle a partagé ce jeudi 5 juin de belles photos d’elle sur sa page Facebook pour présenter sa joie de vivre et sa bonne humeur face à l’adversité accompagnées d’une publication. ‘’Impossible d’enlever le sourire sur ce visage ! La Boss de MPA Cosmetics & Truth Studio vous dit bonjouuuuuuuuuuuur !! Agréable journée’’, écrit-elle. Tout en lançant on peut le dire à ses détracteurs un appel. ‘’Commencez à me bloquer parce que j’ai trop de photos à partager avec vous les jours qui suivent’’, ajoute-t-elle.