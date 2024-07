La chanteuse Coupé-décalé, Rocky Gold a été victime d’un cambriolage dans son appartement à son absence. Il s’agit d’un deuxième cas après celui de l’humoriste Ramatoulaye DJ en 2023.

Rocky Gold victime d’un cambriolage à son domicile

Les artistes ivoiriens sont de plus en plus victimes de cambriolages à leur domicile. L’humoriste Ramatoulaye DJ a subi l’année dernière un vol à son absence dans sa maison à Bingerville. Les malfrats qui ont escaladé le mur de l’arrière-cour, ont réussi à pénétrer dans sa chambre pour y dérober une forte somme et un téléphone de grande valeur.

Après Ramatoulaye DJ, c’est un autre artiste qui a vu sa demeure être visitée par un ou plusieurs individus de mauvaise foi. Il s’agit cette fois-ci d’une artiste-chanteuse en la personne de Rocky Gold. C’est à travers un post publié le jeudi 25 juillet soir sur sa page Facebook qu’elle a annoncé la mauvaise nouvelle à ses followers. ‘’J’ai été victime d’un cambriolage hier (NDLR : mercredi 24 juillet) de retour à la maison, je vois toutes mes affaires renversées’’, a-t-elle écrit.

Pour avoir plus de détails de ce qui s’est réellement passé, afrique-sur7 a pu joindre au téléphone ce vendredi 26 juillet l’artiste elle-même qui a expliqué les circonstances du cambriolage. ‘’Je ne sais pas comment ils ont pu avoir le double des clés de mon appartement où j’habite à la Cité Prestige à Angré-Djorogobité dans la commune de Cocody. Ils ont pris ma télé d’une valeur de 500 milles de Francs CFA, ma bonbonne de gaz, mes cartes de crédits. Ils recherchaient sûrement de l’argent liquide’’, explique-t-elle.

Elle a rendu gloire à Dieu puisque si elle était présente au moment du forfait ou encore si elle surprenait en plein vol que pouvait-il lui arriver ? Alors que selon Rocky Gold, toutes les assurances lui avaient été données lorsqu’elle venait prendre en location la maison. ‘’Le propriétaire m’avait dit qu’il y avait des caméras de surveillance. Mais, malheureusement, c’était des paroles en l’air’’, avance-t-elle. La chanteuse s’est rendue à la gendarmerie le jeudi 25 juillet afin qu’il ait une enquête pour retrouver le ou les voleurs.