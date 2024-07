8 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Josey ne sera pas la seule artiste ivoirienne qui va se produire en 2025 au Zenith de Paris La Villette. Avant son concert en décembre, c’est le chanteur Coupé-décalé, Kerozen qui sera le 12 juillet 2025 sur la scène de cette salle mythique.

Kerozen renoue avec son public parisien en 2025 au Zenith de Paris

Le chanteur Coupé-décalé ivoirien, Kerozen avait donné rendez-vous à ses fans de Paris en décembre 2022 à travers un concert-live au Bataclan. Malheureusement, le spectacle a été reporté en avril 2023 pour finalement être annulé purement et simplement. Avant l’annulation de son voyage musical en France avec les mélomanes, l’interprète du tube ‘’Abidjan Puissance’’, avait fait une publication sur sa page Facebook pour expliquer qu’il faisait l’objet d’un boycott. ‘’On m’avait dit, je ne croyais pas, je suis à Paris depuis hier et je constate le boycott de mon concert au Bataclan !’’, avait-il écrit.

Après son rendez-vous manqué avec son public parisien, le protégé de la productrice ivoirienne, Emma Dobré, va renouer l’année prochaine avec ses fans. Cette fois-ci et c’est le souhait de tous les mélomanes en France et aussi en Europe que ce sera la bonne date. Et, c’est la salle mythique du Zenith de Paris La Villette le samedi 12 juillet qui reçoit l’auteur de l’album ‘’Puissance 10’’.

Heureux de repartir de plus belle avec un gros concert à Paris, Kerozen a partagé la bonne nouvelle le lundi 1er juillet sur sa page Facebook avec l’affiche et tout en adressant des remerciements à Dieu. ‘’L’Élu de Dieu au Zenith Paris – La Villette le 12 Juillet 2025. Jusqu’à présent Dieu m’a toujours secouru. Je lui rend la gloire. C’est relancé ! Ensemble, nous le ferons’’, écrit-il. Des heures plutôt, c’est une autre affiche qu’il a publié où il est écrit dessus : ‘’On peut relancer…Quelque soit la situation, on peut toujours relancer’’. Avec un post qui en dit long. ‘’RDV ce 3 juillet pour le film. On peut relancer’’, écrit-il. Pour être un peu plus clair et précis, le chanteur Coupé-décalé compte offrir un spectacle époustouflant à ses fans de Paris.