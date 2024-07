Les fans de Serge Beynaud peuvent à présent interagir tranquillement avec leur idole sur ses comptes Facebook et Tik-Tok. Après un an de restriction, l’arrangeur-chanteur a annoncé son retour sur la toile ce vendredi 26 juillet via un post sur page Facebook.

Serge Beynaud : ‘’Je crois que ma page est à présent visible’’

C’est une très bonne nouvelle pour les nombreux fans du mannequin des arrangeurs de Côte d’Ivoire. Leur arrangeur-chanteur Coupé-décalé préféré, Serge Beynaud est enfin de retour sur les réseaux sociaux. Il n’était plus en contact virtuel régulier avec ses abonnés pour leur donner de ses nouvelles. C’était vraiment inquiétant pour beaucoup qui se demandaient qu’est-ce qui s’est bien passé ?

Dans un post ce vendredi 26 juillet sur sa page Facebook avec des émojis de joie accompagné d’une photo de lui, l’artiste qui est de retour avec un nouveau single intitulé ‘’Tchayeh’’, a annoncé l’heureuse nouvelle. ‘’1 an de restriction sur Facebook. Tik-Tok aussi dans mon corps. Ouaiye, j’ai eu beaucoup de souffrance. Je crois que ma page est à présent visible’’, écrit-il. Sous sa publication, ce sont des commentaires de félicitations de ses collègues artistes et hommes du showbiz dont Roseline Layo, Hilary, Apoutchou National et Haudy Faveur qui ont commencé à suivre.

Pour rappel, c’est au cours d’une interview il y a un an que le patron de Star Factory Music avait donné les raisons de son absence sur la toile. ‘’J’ai fait une gaffe sur Facebook. Donc j’ai été naturellement sanctionné. Il se trouve que j’ai publié une photo d’un avion d’une compagnie d’aviation, dans le but d’amuser un peu la galerie comme je le fais habituellement. Sauf que cette fois-ci, j’ai dit dans ma description que c’était un avion d’air Côte d’Ivoire et Facebook m’a sanctionné pour divulgation de fausses informations. Il m’avait notifié de supprimer ou de rectifier la publication, mais à cause de mes occupations, je ne l’ai pas vu à temps. C’est ce qui explique mon absence sur les réseaux sociaux depuis pratiquement 10 mois. Ils m’ont dit que la sanction durerait 1 an environ’’, expliquait-il.