Ce n’est désormais plus un secret. La maladie dont souffre Nadiya Sabeh, femme d’Ariel Sheney, est un cancer. Dans un message publié sur sa page Facebook, Sheney a fait savoir que sa compagne est atteinte d’un cancer.

Ariel Sheney brise le silence et annonce le cancer de Nadiya Sabeh

Un mouvement de solidarité a été lancé sur les réseaux sociaux pour soutenir Nadiya Sabeh, la compagne d’Ariel Sheney, dans son combat contre le cancer. L’initiative, impulsée sur Facebook par le webhumoriste et chanteur Apoutchou National, a profondément touché le couple. Dans un communiqué, Ariel Sheney a exprimé sa gratitude envers les initiateurs de cette cagnotte, tout en clarifiant leur intention.

Nadiya Sabeh est bien plus qu’une simple comédienne et animatrice télé, la compagne d’Ariel Sheney est une des figures charmantes du monde de la célébrité en Côte d’Ivoire. Enrichie d’un sens d’humour irrésistible et d’une aisance naturelle, elle a toujours su allier esprit vif et malice avec une grâce qui la rend incroyablement attachante. Cependant, derrière ce sourire rayonnant se cache une réalité beaucoup plus douloureuse : un cancer pernicieux attaque les organes et tissus de l’épouse du « Colonel Lobofouey« , nous privant par moment de sa présence à l’écran.

En dépit de la gravité de sa situation personnelle, Nadiya Sabeh continue pourtant de montrer l’image d’une femme d’une grande beauté, à la fois extérieure et intérieure. Ceux qui la connaissent ne tarissent pas d’éloges sur sa bienveillance, son empathie et sa capacité à se fondre dans n’importe quel environnement. Cette qualité rare lui permet de laisser une impression durable sur tous ceux qui ont la chance de la rencontrer.

Face à la maladie, Nadiya démontre là aussi une autre facette de sa personnalité, celle d’une personne résiliente. Elle refuse de s’apitoyer sur son sort, préférant faire preuve d’une force tranquille qui inspire tous ceux qui l’entourent. Cette résilience, combinée à son humour et à son charme, explique l’élan de solidarité en cours depuis l’annonce de son cancer par son époux.

Toutefois, Ariel Sheney a tenu à préciser dans son communiqué que, bien qu’émus par cette initiative, ils ont décidé, son épouse et lui, de rediriger les fonds collectés vers d’autres patients atteints de cancer. Le couple estime sa propre situation, bien que difficile, plus chanceuse que celle de beaucoup d’autres. Ariel Sheney a également remercié le Ministère de la Santé pour son soutien inestimable dans cette épreuve.

Cette décision témoigne une nouvelle fois la grandeur d’âme de Nadiya et d’Ariel, qui malgré leur propre combat, pensent avant tout aux autres.

Recemment, Nadiya avait elle-même cherché à rassurer ses fans sur les raisons de son absence. « Je peux ressentir vos inquiétudes et le manque que je laisse sur les RS, mais je reviendrai très bientôt…», disait-elle sans s’étaler sur la nature du mal qui la ronge avant d’ajouter «Vous me connaissez très extravertie, mais depuis que mon état de santé s’est détérioré, je suis devenue tout le contraire. Je suis introvertie, je me suis replié sur moi-même, j’avais envie de me concentrer sur moi, de penser à moi et ma santé ».