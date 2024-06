7 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La carrière musicale d’Ariel Sheney n’a été du tout un long fleuve tranquille. Le chanteur Coupé-décalé ivoirien en a connu des vertes et pas mûres. Au cours de l’annonce de son spectacle au mois de juillet prochain, il est revenu dessus devant les médias ivoiriens.

Ariel Sheney : ‘’Je connais des artistes qui n’auraient pas pu survivre une année dans les conditions que j’ai vécues et que je vis encore’’

Le chanteur Coupé-décalé ivoirien, Ariel Sheney a connu des démêlées avec la justice ivoirienne en lien avec un homme d’affaires qui a été arrêté et écroué au Pôle Pénitentiaire d’Abidjan (PPA) en attendant le jugement de ce dernier. L’ancien ami d’Arafat DJ a vu ses comptes gelés et interdit de sortir du territoire de la Côte d’Ivoire. Cette situation a beaucoup joué sur la carrière musicale du Colonel Lôbôfouê.

Depuis maintenant un an, Ariel Sheney a repris en main ses activités musicales. L’enfant d’Abobo a sorti des œuvres discographiques comme ‘’Démarrer’’ et ‘’Ay yaya’’. Il s’apprête également à renouer avec son public à la faveur d’un show prévu le dimanche 7 juillet prochain à l’espace culturel l’Acoustic à partir de 20h aux Deux-Plateaux Les Vallons dans la commune de Cocody.

Pour annoncer ce spectacle, le chanteur Coupé-décalé était face à la presse le mercredi 19 juin dans l’enceinte de l’Acoustic pour en parler. Outre le show qui intéressait les médias ivoiriens, des questions sur ses expériences musicales et les difficultés auxquelles il a été confronté ont été abordées. Sans langue de bois, Ariel Sheney a répondu. ‘’Personnellement, je suis très fier de ma carrière et de ce que j’accomplis. Je connais des artistes qui n’auraient pas pu survivre une année dans les conditions que j’ai vécues et que je vis encore. Si je suis debout aujourd’hui, c’est pour vous montrer que je suis encore en vie, et un homme vivant ne peut qu’être heureux’’, dit-il. avant de poursuivre : ‘’Il y a des épreuves de la vie qui sont parfois naturelles, et je pensais que ce seraient les seules à affronter. Cependant, j’ai dû faire face aux défis de la vie et du showbiz. Ensemble, ces expériences m’ont appris que courir ne sert à rien. Il faut simplement travailler encore plus, car c’est l’arrivée qui compte. Je prie Dieu pour que ceux qui ne m’apprécient pas puissent vivre longtemps et constater leur échec’’.