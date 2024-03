Life TV, la chaîne de télévision fondée par Fabrice Sawegnon, est en plein ascension, selon les données récentes fournies par Mediametrie

Côte d’Ivoire : Life TV annonce de nouveaux programmes

Face à la presse le mercredi 6 mars 2024, Christian Closran, directeur marketing de Life TV, a déclaré qu’en terme d’audience globale en Côte d’Ivoire, la télé sans filtre, après trois années d’existence, occupe la deuxième place derrière A+ Ivoire. La chaîne de télévision chère à Fabrice Sawegnon réalise ainsi la plus belle progression du paysage audiovisuel ivoirien pour la période d’octobre, novembre et décembre 2023.

Au niveau de l’audience grand public pour la fiction, Life TV est en deuxième position (14 %) derrière la RTI (20,8 %). Concernant les femmes, elle arrive au deuxième rang avec 17,5 % de part d’audience. Pour le décryptage quotidien de l’information, elle une part d’audience de 5,7 % (19h-20h) et 10,2 % (20h-20h30).

« En trois ans d’existence, nous avons changé la face du midi avec Willy à midi. Nous avons révolutionné le divertissement local avec des talk-shows, des télé-réalités », a poursuivi Christian Closran. Life TV a un positionnement clair et assumé qui d’être la reine du contenu local, a-t-il ajouté. « Nous avons révolutionner le divertissement local. Nous avons rendu l’éducation attrayante », s’est-il prononcé.

Pour sa part, Guy Sahouegnon, directeur de programme, a laissé entendre que Life TV demeure dans son ambition de proposer une chaîne ivoirienne et africaine répondant aux aspirations des Ivoiriens. De son côté, Fabrice Sawegnon a soutenu que la télévision qu’il dirige « a changé le paysage audiovisuel local ». « Toutes les audiences des autres chaînes confondues ne valent pas celle de Willy à midi. Nous avons redéfini le midi », s’est-il félicité.

Et Fabrice Sawegnon d’ajouter : « Nous avons créé une audience à 22 heures avec coach Hamond Chic et aujourd’hui avec Le vrai match. On ne relève jamais la qualité. Ce n’est pas facile au plan financier, mais nous sommes là deuxième chaîne de télévision du pays devant la RTI qui a 60 ans. Nous sommes après A+ Ivoire qui a été créée avec les moyens du groupe Canal. »

Par ailleurs, les responsables de Life TV ont annoncé de nouveaux programmes dont la saison 2 de la série Maquisards et d’Isabelle, ainsi que la saison 3 de Les histoires de Roro et de Fashionista.