Plus rien ne va entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. On le savait déjà, et le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, l’a confirmé dans une récente interview avec des détails.

Téné Birahima Ouattara : « La Côte d’Ivoire n’a jamais cherché à déstabiliser le Burkina Faso »

Depuis l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, la coopération militaire entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso s’est arrêtée. Les deux armées ne se partagent plus de renseignements et ne mènent plus des opérations militaires conjointes. Une situation qui complique la lutte contre le terrorisme le long de la frontière qui sépare les deux pays.

Malgré la position radicale affiché par la partie bukrinabè, la Côte d’Ivoire dit avoir tendu la main. « Nous avons sollicité à plusieurs reprises nos collègues burkinabè et nous devions tenir une réunion en juillet 2023, mais elle a été annulée au dernier moment », a confié Téné Birahima Ouattara dans un entretien à accordé à JA.

Selon le ministre ivoirien de la Défense, son pays a toujours demandé à amener des opérations conjointes avec les forces burkinabè « afin de nettoyer le nord de la Côte d’Ivoire et le sud du Burkina Faso ». Pour lui, cette méthode permettra aux soldats burkinabè de s’investir pleinement sur d’autres fronts. Malheureusement, la main tendue de la Côte d’Ivoire, jusque-là, n’a pas été saisie par le Burkina Faso.

Au regard des derniers incidents entre les deux pays, on peut même dire que cette main ne sera pas saisie de si tôt. En tout cas, la tension est très vive entre les deux pays, surtout avec la dernière sortie du capitaine Ibrahim Traoré qui s’est adressé à Alassane Ouattara sans porter de gants. Téné Birahima Ouattara a d’ailleurs répondu aux propos tenus par le président de la transition burkinabè. « La Côte d’Ivoire n’a jamais cherché à déstabiliser le Burkina Faso, ça n’a pas de sens », a-t-il déclaré.

Pour le ministre de la Défense, les deux pays vivent actuellement un moment d’incompréhension. Il espère une régularisation assez rapide des relations diplomatiques.