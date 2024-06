9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Coco Emilia n’a pas aimé être traitée de fille de joie de la part de Camille Makosso. L’influenceuse camerounaise qui a répondu a donné l’occasion au Révérend-pasteur ivoirien à demander pardon dans un post.

Les excuses de Camille Makosso à Coco Emilia

On le dit très souvent qu’une faute reconnue est à moitié pardonnée. L’influenceur ivoirien, Camille Makosso reconnaît qu’il a injurié d’une manière ou d’une autre la femme d’affaires camerounaise, Coco Emilia. En recadrant la mannequin et nouvelle présentatrice de la version africaine de l’émission de téléréalité ‘’Secret story’’, Stéphanelle qui s’était attaquée à Emma Lohoues, l’homme de Dieu controversé a traité la femme de Fancis Mvemba de fille joie.

Celle qui s’appelle également Biscuit de Mer n’a pas vraiment apprécié la belle perdue de celui qu’elle considère comme un aîné. Elle a répondu de manière très virulente sur les réseaux sociaux en ces termes : ‘’Grand frère Makosso, je te remercie pour tes conseils, mais que ce soit la première et la dernière fois que tu me traites de fille de joie. Je ne fais pas la bordelerie avec tes filles’’.

Suite à cette réaction de Coco Emilia, l’influenceur ivoirien s’est fondu en excuse dans une publication le samedi 29 juin soir sur sa page Facebook.‘’Petite-sœur Coco Emilia, j’apprends que mon expression de ‘’fille de joie’’, t’a vraiment vexé. Désolé et toutes mes excuses pour mes propos et reste béni toi et ton époux. Sur ce, bonne soirée et que Dieu nous aide tous dans notre vision de la vie’’, écrit-il.