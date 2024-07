L’influenceur ivoirien, Camille Makosso n’a jamais pensé être un homme de Dieu aujourd’hui. Il avait voulu depuis sa tendre enfance devenir un braqueur. C’est lors d’une émission que le Révérend-pasteur l’a affirmé.

Camille Makosso : ‘’J’ai toujours adoré les armes’’

Tout être humain, enfant a toujours dans son esprit un métier qu’il rêve de faire lorsqu’il sera grand. De nombreuses personnes rêvent souvent de devenir médecins, Avocats, magistrats, policiers, enseignants, etc. Des professions socialement respectables qui rendent l’individu et qui font honneur à toute une famille. Bien au contraire, le Révérend-pasteur ivoirien, Camille Makosso ne visait pas tous ces métiers nobles cités plus haut.

L’influenceur ivoirien était sur le plateau d’une émission où il a indiqué que depuis sa tendre enfance il avait une admiration pour les armes à feu. Non pas pour devenir plus tard gendarme, policier ou encore militaire, mais plutôt un bandit de grand chemin. ‘’Je formais mes éléments au braquage. Au vol à mains armées. Moi j’ai toujours adoré les armes, c’est quelque chose qui me fascine’’, déclare-t-il.

Heureusement, l’homme de Dieu le plus controversé en Côte d’Ivoire n’a pas suivi cette voie aujourd’hui. Il a été appelé plutôt par Dieu pour le servir et parler en son nom au monde entier pour que beaucoup personnes aient une vie bien rangée. Ses 4 enfants et sa famille sont fiers à présent de Camille Makosso.